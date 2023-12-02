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منذ استئناف القتال.. حصيلة جديدة لأعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة

الساحة الفلسطينية

2023-12-02 | 00:22
منذ استئناف القتال.. حصيلة جديدة لأعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة
826 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أفادت وزارة الصحة في غزة بأنه منذ استئناف الأعمال القتالية، استشهد 184 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية في القطاع، وأصيب ما لا يقل عن 589 آخرين.

وأكدت الوزارة أن معظم القتلى هم من الأطفال والنساء.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 20 منزلا تضررت مع انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد نفذت الظائرات الإسرائيلية أحزمة نارية في حي فياض والغوافير ومنطقة المطاحن وشارع العبادين وصولا للمناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة بخانيونس، فيما قصفت الزوارق الإسرائيلية بقذائف صاروخية ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند أطراف محور الشيخ رضوان وشارع العيون، وفق ما أفاد مراسلنا.

في غضون ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة الأغا في الشطر الغربي لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

ولفت المراسل، إلى أنه من ضمن الاستهدافات الأخيرة، جرى استهداف منزل لعائلة العبادلة وسط القرارة مقابل مسجد الصحابة شمال شرق خانيونس، وتم انتشال عدد من الإصابات إثر استهداف منزل لعائلة العبادلة في القرارة شمال شرقي خانيونس.




















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