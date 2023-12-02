"عملية غش مثالي".. كيف خدعت حماس "إسرائيل" في 7 أكتوبر؟

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر أمنية بأن حركة حماس تمكنت من خديعة الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم المباغت الذي شنته الحركة على مواقع الاحتلال في غلاف غزة.وأضافت الصحيفة بأن زعيمي حركة حماس، محمد الضيف ويحيى السنوار، كانا على علم بالمراقبة الوثيقة التي قام بها جهاز المخابرات الإسرائيلي، ونجحا في استخدام أساليب سرية لنقل الرسائل دون اكتشاف.وأقر أحد المسؤولين الأمنيين بأنه "لم يكن هناك فهم لهذا الأمر، سواء من جهاز الاستخبارات العسكرية أو حتى الموساد".وأضاف: "وإلا لما تركوا الحدود بدون حماية، دون رد فعل أساسي من الأرض أو الجو".وتعتقد المصادر أن الضيف والسنوار، اللذين كانا تحت المراقبة الإسرائيلية، نجحا في تبادل الرسائل بشكل سري.وقامت حماس بتحضير دقيق لعملية تسلل في السابع من أكتوبر، ووصفها مسؤول في نظام الأمن الإسرائيلي بأنها "عملية غش مثالي".وفيما يتعلق بفشل الاحتلال الإسرائيلي بصد الهجوم، أشار أحد المسؤولين الأمنيين إلى أنه "كان فشلا استراتيجيا، حيث أعاق قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على المبادرة وفهم الصورة بشكل جيد".وأضاف المسؤول الإسرائيلي وفق الصحيفة: "في ظل التقييم الخاطئ، اعتقدنا أننا نمتلك صورة واضحة، لكننا رأينا شيئا تقريبيا ولكنه ضعيف، صعب الفهم".يشار إلى أن محمد الضيف، تشتبه إسرائيل في أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وهو القائد الأعلى لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.وانضم إلى حماس في أواخر الثمانينات بعد أن قضى فترة على رأس اتحاد طلاب جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ أكثر من 30 عاما يعتبر الهدف الأول لإسرائيل.كما أنه المسؤول عن العمليات العسكرية لحركة حماس منذ عام 2002، ولد عام 1960 في مخيم خان يونس للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، قضى حياته جنبا إلى جنب مع يحيى عياش، القيادي السابق في حماس الذي اغتالته إسرائيل في عام 1996.