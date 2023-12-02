نتنياهو يعترف: الضغوط الدولية تتعاظم علينا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، مواصلة الحرب في قطاع غزة، فيما أشار الى أن الضغوط الدولية تتعاظم.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، "كانت لنا مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد".

وأضاف "نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن"، مؤكداً "سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة".

ولفت نتنياهو الى أن "أهدافنا مستمرة وهي القضاء على حماس وإعادة المخطوفين ومنع استمرار سلطة إرهابية في غزة"، كاشفاً "الضغوط الدولية تتعاظم علينا وسنقف في وجهها وأنا أعرض على العالم صدقية طريقنا".