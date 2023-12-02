إيران توجه دعوة لدول العالم تخص غزة

وقال رئيسي في تصريحات صحافية، إن "أمريكا تدعو العالم لضبط النفس حيال الحرب بغزة ليواصل الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية".واعتبر أن "صمت قادة العالم إزاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة سيجعله أكثر جرأة في ارتكابها"، مشدداً بالقول "على دول العالم العمل بجدية لإيقاف الحرب في غزة وإرسال المساعدات ورفع الحصار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، رسمياً إعادة تفعيل النيران في غزة وانتهاء الهدنة بين الطرفين من دون الإعلان عن تمديدها.