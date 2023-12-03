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تعليق أمريكي يخص "هدنة غزة": لا توجد مفاوضات رسمية
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تعليق أمريكي يخص "هدنة غزة": لا توجد مفاوضات رسمية

الساحة الفلسطينية

2023-12-03 | 11:11
تعليق أمريكي يخص &quot;هدنة غزة&quot;: لا توجد مفاوضات رسمية
المصدر:
روسيا اليوم
663 مشاهدة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، عدم إجراء أي مفاوضات رسمية حول استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال كيربي بحسب شبكة NBC: "لا توجد حاليا مفاوضات رسمية حول تجديد الهدنة وحماس هي المسؤولة عن ذلك"، موضحاً "لم تقدم حماس قائمة جديدة بأسماء النساء والأطفال الذين يمكن أن تطلق سراحهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة متأكدة من أن "حماس" تواصل احتجاز النساء والأطفال كرهائن.

وتابع: "للأسف توقفت المفاوضات، لكن محاولاتنا لاستعادتها لم تتوقف".

وأضاف أن "إمدادات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، مستمرة إلى قطاع غزة"، معتبرا أن "الهدف النهائي هو على الأقل إعادة حجم الإمدادات إلى المستوى الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة، عندما تمكنت عدة مئات من الشاحنات في بعض الأحيان من الدخول إلى غزة في يوم واحد".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.
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