القصف الإسرائيلي يخرج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة للمرة الثانية

وقال البرش في تصريحات صحفية، إنه "وعلى الرغم من الجهود لإعادة الإندونيسي للخدمة بشكل جزئي وبدء العمل فيه بقسميْ الطوارئ وغسيل الكلى؛ إلا أن استئناف الجيش الإسرائيلي للقتال تسبب بتوقفه عن الخدمة مجددًا".وأضاف: "للأسف لم نتمكن من استكمال جهود إعادة المستشفى للعمل، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لشمال القطاع، وعدم وصول أي معدات أو مستلزمات طبية للمستشفى في ظل الإغلاق المحكم لغزة وشمالها".وأشار البرش إلى أن "الطواقم الطبية في المستشفى اضطرت للانتقال للعمل في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل"، لافتًا إلى أن "مستشفى كمال عدوان مخصص بالأساس لخدمات الولادة".وحذَّر البرش من "تدهور الأوضاع الطبية في غزة وشمالها وعموم القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية"، مؤكدًا أن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة يهدد بتوقف كافة الخدمات الصحية بالقطاع".