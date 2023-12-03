اعتراف إسرائيلي: نخوض قتالاً ضارياً في غزة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حركة حماس في شمالي القطاع الفلسطيني.

وأضاف هاليفي في بيان: "خُضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه".



يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نقلت أواخر نوفمبر الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن على إسرائيل أن تتعلم الدروس مما حدث في شمال غزة، وأن واشنطن لن تسمح بتهجير سكان جنوب قطاع غزة.