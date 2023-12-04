أين يذهب ركام البنايات المنهارة إثر الكوارث الطبيعية والحروب؟.. هذه استخداماته

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص منفذ "هجوم باريس": بايع داعش
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أين يذهب ركام البنايات المنهارة إثر الكوارث الطبيعية والحروب؟.. هذه استخداماته

الساحة الفلسطينية

2023-12-04 | 01:29
أين يذهب ركام البنايات المنهارة إثر الكوارث الطبيعية والحروب؟.. هذه استخداماته
669 مشاهدة


السومرية نيوز - دوليات

تسبب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ،2023 في تدمير مساحات شاسعة من البنايات والبقع السكنية، الأمر الذي تسبب في تحويل أحياء كاملة إلى أطلال، مخلفةً أطناناً لا حصر لها من الركام.

هذا الركام والهدم المتراكم لعب دوراً كبيراً في عرقلة مساعي الدفاع المدني والمنظمات الإغاثية في الوصول إلى الأحياء المنكوبة، ما تسبب في حصار كثير من الأحياء، وتعطيل قدرة سكان المناطق المستهدفة على الحركة.

وعلاوة على وقوف الركام حائلاً أمام مساعي إغاثة وإسعاف ضحايا استهدافات قوات الاحتلال، يمثل الركام معضلة اقتصادية ضخمة أمام جهود الإعمار وإعادة البناء.

الأمر الذي قد يدفع كثيرين إلى التساؤل: أين يذهب ركام البنايات والهدم الناجم عن الحروب والكوارث الطبيعية، وكيف يتم التخلص منه؟

ما هو الركام؟
الركام هو بقايا الشظايا المكسورة مثل الصخور والأحجار والألواح الخشبية والأسلاك والمخلفات البلاستيكية والألياف الناتجة عن تساقط وتدمير المباني وتحولها إلى أنقاض.

وهي تتكون من كتل متنوعة من الأشياء المعدومة المنهارة داخل البنايات، علاوة على جسم البناء نفسه من ألواح خرسانية وأحجار وأساسات من الصلب تم تشييدها بها.

وبحسب سبب التدمير، تختلف طبيعة الركام الناجم عن البنايات والطرق المنهارة، وفرص إعادة التدوير والاستخدام لاحقاً.

على سبيل المثال، تختلف طبيعة الركام والأنقاض في المدن التي تعرضت لفيضانات خطيرة، عن تلك الناجمة عن الزلازل المدمرة، وذلك بسبب تغيير الماء لطبيعة وشكل المخلفات وقابلية استخدامها لاحقاً عند إعادة التدوير.

وبطبيعة الحال، يختلف الشكل النهائي للركام الناجم عن القصف والحرائق في مناطق الحروب والنزاعات عن الأنواع الأخرى من الأنقاض والهدم. وهو ما يلعب دوراً في طرق الإزالة وإعادة تدوير الركام لإعمار المناطق المنكوبة وبناء البنى التحتية من جديد.

اختيار مواقع جمع الأنقاض بعناية
يوضح خبراء متخصصون أن اختيار مكان تخزين الحطام الناجم عن الحروب والكوارث الطبيعية يتطلب "دراسة دقيقة" من قبل خبراء جيولوجيين وبيئيين متخصصين.

ويحذّر بعض الناشطين في مجال البيئة من أن إزالة الأنقاض بطريقة غير مناسبة، قد تؤدي إلى كارثة بيئية. على سبيل المثال، يساهم إلقاء الأنقاض في المدن أو الغابات أو المسطحات المائية كالبحار والأنهار، دون تحللها وإعادة تدويرها، في حدوث كوارث بيئية جديدة وتهديد حياة النباتات والحيوانات والحشرات، وأحياناً قد يصل الأمر إلى تسببها في تفشي الأمراض والأوبئة بين البشر.

لذلك ينبغي اختيار مواقع التجميع على أن تكون بعيدة عن المناطق الزراعية والسكنية، وكذلك الأراضي الرطبة والمناطق المحمية الغنية بالنباتات والحيوانات المتنوعة.

استخدامات الأنقاض وركام البنايات المنهارة
عندما يتم رفع الأنقاض في المناطق المنكوبة، تجري عمليات لهدم المباني المتضررة ونقل الأنقاض وإزالة الجدران المتصدعة وغير ذلك، لكيلا يتم إعادة سكن المباني المتضررة بشكل يهدد حياة المواطنين لاحقاً.

كما يتم العمل على إعادة تدوير الأنقاض والخرسانة والإسمنت ومخلفات البناء المختلفة لاستخدامها في رصف الطرقات غير المأهولة، وترميم الشوارع والأراضي المتضررة، وكذلك ضمن المواد الخام في إتمام بعض عمليات البناء الأخرى.

إلى ذلك يقول عمران الخروبي مدير برنامج إزالة الركام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة بعد حرب 2014، إن هناك نوعين من استخدامات الركام.

وأوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أنه أولاً، يتم تجميع الركام في مناطق محددة، ثم بعد ذلك "يتم طحن هذا الركام واستخدامه في إعادة ترميم الطرق التي تم تدميرها، أو الطرق الزراعية. أما الجزء الآخر من الركام أو الكتل الكبيرة فيتم في فترة الشتاء استخدام كمية كبيرة منها لتدعيم كاسر الميناء في مدينة غزة".

كما لفت إلى أن الركام الناتج عن الحروب يختلف كلياً عن الركام الناتج عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل أو غيرها، إذ يكون فيه خليط من المواد المتفجرة أو الصواريخ أو المعدات الحربية التي لم يتم تفجيرها، مما يتطلب عناية خاصة وفرقاً متخصصة، وهو الأمر الذي يفاقم من تكلفة إعادة البناء، والمدة التي تستغرقها العملية.

التصنيف وإعادة التدوير
ويوضح جان روكا، مدير مشروع إعادة تدوير ركام الزلازل في مكتب الأمم المتحدة للمشاريع، أنه عندما يتم إحضار الأنقاض إلى مراكز الفرز، يتم فصل المواد القابلة لإعادة التدوير- وتكون معظمها كتلاً خرسانية- عن كتل الرمل الضعيفة غير القابلة للاستخدام والطوب الذي انهار وتحول إلى غبار.

بعدها تقوم معدات "الكسارة" بطحن الخرسانة وتحويلها إلى مادة يمكن استخدامها مرة أخرى في رصف الطرق وبناء أساسات المنازل، وهي العملية التي قد تستغرق عاماً على الأقل وفقاً للإمكانات المتاحة وعدد الكيلومترات المكعبة من الأنقاض المراد إزالتها وإعادة تدويرها.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
Play
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
Play
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Play
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
Play
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
رحال
Play
رحال
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
Play
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Play
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
Play
Biotic
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Play
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
Play
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
Play
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
علناً
Play
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Play
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
Play
قضاء أبو غريب في بغداد - الحلقة ١٥٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
Play
عصابة تحفر انابيب لتهريب النفط - الحلقة ٣٢ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Play
العراق في دقيقة 03-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-03
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
Play
الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-03
رحال
Play
رحال
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
Play
هواية صيد الصقور في مدينة سامراء - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Play
من ٢ الى ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
09:00 | 2023-12-02
Biotic
Play
Biotic
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
Play
‏ ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-01
فن نيوز
Play
فن نيوز
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
Play
أغنية حسين الجسمي الجديدة - الحلقة 13 | الموسم 2
14:30 | 2023-12-01
علناً
Play
علناً
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
Play
شروط رئيس مجلس النواب الجديد - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-30
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.