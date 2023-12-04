"يونيسيف" توجه دعوة تخص أطفال غزة: هذا ما يحتاجوه

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الاثنين، أن أطفال غزة يحتاجون إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، إن "أطفال قطاع غزة يحتاجون إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار".



وأضاف إلدر -على هامش زيارة لمستشفى ناصر الطبي، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة- "لا أملك أي وسيلة لوصف الفظائع التي تصيب أطفال غزة، وأدعوا لهم أن يبقوا على قيد الحياة في غضون بضعة أيام".