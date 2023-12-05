حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وحسب ما نقلته الهيئة عن الجيش الإسرائيلي، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في هجوم حماس وجنود احتياط وعناصر أمن.والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود الأحد في شمال قطاع غزة، حيث يشن عمليات برية منذ 27 أكتوبر، أي بعد 20 يوما على اندلاع الحرب مع حماس إثر الهجوم الذي شنته الحركة على أراضي إسرائيل.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.وبلغت حصيلة القتلى في غزة 15899 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 42 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.وأطلق سراح عشرات الرهائن والسجناء خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي، وتقول السلطات الإسرائيلية إن سبعة مدنيين وضابطا في الجيش برتبة لواء قتلوا أثناء اختطافهم لدى حماس.