نشاط غريب في بورصة تل أبيب سبق هجوم حماس بـ5 أيام

وبحسب شبكة "سي ان ان" الامريكية، فأن البحث الذي أجراه أستاذا القانون في جامعتي نيويورك وكولومبيا، روبرت جاكسون جونيور، وجوشوا ميتس، يرجح أنه ربما هناك بعض المستثمرين في بورصة تل ابيب، لديهم علم مسبق بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول و"استفادوا منه".وذكر البحث، أنه كان هناك ارتفاعا "كبيرا وغير عادي" قبل 5 أيام من الهجوم في عمليات البيع على المكشوف في صندوق MSCI الأكثر شعبية في إسرائيل، مبينا ان عمليات البيع "تجاوزت بكثير" تلك التي حدثت خلال جائحة "كورونا"، والحرب بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و2008، حيث استفاد المستثمرين من ذلك.ووجد البحث، أنه في الثاني من أكتوبر، أي قبل 5 أيام فقط من الهجوم "كان البيع على المكشوف يمثل ما يقرب من 100% من حجم التداول خارج البورصة في صندوق MSCI "، وأضاف: "قبل أيام من الهجوم، بدا أن المسثمرين يتوقعون الأحداث المقبلة".وشدد الباحثان على أن النتائج التي توصلا إليها "أولية"، وأنهما غير قادرين على ربط متداولين محددين بهذه المعاملات، وكذلك تحديد مصادر المعلومات الأساسية الخاصة بهم، ومع ذلك، ذكرا أن الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، لديها إمكانية الوصول إلى البيانات غير العامة التي يمكن أن تساعد المحققين على فهم سبب وكيفية تصرف الأسواق قبل 7 أكتوبر.وقال البحث إنه في الأيام التي سبقت الهجوم، زادت الرهانات على الأوراق المالية الإسرائيلية المتداولة في بورصة تل أبيب "بشكل كبير"، فعلى سبيل المثال، وجد الباحثان أنه في الفترة ما بين 14 سبتمبر/ أيلول و5 أكتوبر، تم بيع 4.4 مليون سهم جديد على المكشوف في بنك لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وانخفضت أسعار أسهم البنك بنسبة 23% بين 4 و23 أكتوبر.