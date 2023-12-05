خسر بعض قادته في غزة ويحمل الرقم 900.. ما هو "لواء كفير" الإسرائيلي؟

من بين أشهر الألوية التي يعتمد عليها الاحتلال في حروبه منذ تأسيسه اللواء 900 أو ما يسمى بـ"لواء كفير"، والذي يترأسه "أفيف كوخافي" إلى أواخر سنة 2023، والذي من بين الخطط التي من المقرر القيام بها داخل هذا اللواء مواجهة كل من إيران وحزب الله.حسب موقع "alkhanadeq" تأسس لواء "كفير" سنة 2005 كجزء من اتحاد عدة كتائب، حيث كانت تلك الكتائب وحدات قتالية مستقلة سابقاً. يُعرف هذا اللواء أيضاً باللواء 900، ويُعتبر واحداً من أكبر ألوية جيش الاحتلال.منذ إنشائه ولفترة طويلة، تمركز اللواء في الضفة الغربية المحتلة بهدف دعم القوات المدرعة. يعمل "كفير" تحت إمرة "القيادة المركزية" في جيش الاحتلال، ويتألف من عدة كتائب، بما في ذلك كتيبة "نحشون" التي تحمل الرقم 90، وكتيبة "شمشون" أو الرقم 92، وكتيبة "حاروف" تحت الرقم 93، بالإضافة إلى كل من كتيبة "دوشيفات" وكتيبة "نيتساه يهودا".تشمل مهمات لواء كفير القتال في الحروب الصغيرة داخل المدن، مع التركيز على المناطق المعقدة والمأهولة. يسعى اللواء أيضاً إلى إحباط عمليات المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتقال الفلسطينيين.تشير إحصائيات الاحتلال الاسرائيلي لعام 2019 إلى أن هذا اللواء كان مسؤولاً عن حوالي 70% من عمليات الاعتقال في الضفة الغربية. يقوم اللواء أيضاً بدوريات وإقامة نقاط التفتيش، وتنفيذ ما يُعرف بـ"أنشطة أمنية منتظمة". كان المركز الرئيسي للواء في قطاع غزة قبل انسحاب الاحتلال منه في عام 2005.يعرف جنود لواء كفير بارتدائهم للقبعات المموهة والأحذية الحمراء، ويُشترط على الجنود إتمام 8 أشهر من التدريب القتالي قبل خدمتهم الفعلية.تُخصص الأشهر الأربعة الأولى لتعلم الجنود الانضباط وتطوير لياقتهم البدنية، واستخدام الأسلحة المختلفة. بعد ذلك، يخضعون لفترة تدريب متقدمة تستمر 3 إلى 4 أشهر، تركز على حروب المدن، واستخدام الأسلحة المتقدمة، والقتال من ناقلات الجند المدرعة، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الحروب الكيميائية.في 11 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2018، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل فلسطينية في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نتيجة لعملية سرية نُفذت من قبل جيش الاحتلال.وقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل جندي إسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة جندي إسرائيلي آخر.حسب تصريحات كتائب عز الدين القسام، الجناح المُسلح لحركة حماس، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عملية تسلل داخل قطاع غزة باستخدام سيارة مدنية، حيث تمكنت من قتل القائد المحلي نور بركة. وفي مطاردة تلك العملية استشهد 6 فلسطينيين، فيما قتل جندي إسرائيلي، وتم تحديد هويات القتلى من خلال تقارير وزارة الصحة في غزة.نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي شائعات اختطاف جندي إسرائيلي، مشيراً إلى أن الهجوم كان بهدف تعزيز الأمن. ولم يقدّم الجيش رواية مفصلة حتى الآن.لكن في ديسمبر/كانون الأول سنة 2018 قتل كل من الرقيب يوفيل مور يوسف، والرقيب يوسف كوهين، خلال عملية إطلاق نار فلسطينية وسط الضفة الغربية. بالإضافة إلى رقيبين آخرين من لواء "كفير".