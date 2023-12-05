اول ضحية بالجيش اللبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن "مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة تعرض لقصف من قبل العدو الإسرائيلي".وأضاف البيان أن الاستهداف أسفر عن مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين.وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.إلا أن الهدوء خيّم في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة.وفي لبنان، خلّفت عمليات تبادل إطلاق أكثر من 110 قتلى، معظمهم مسلحون من حزب الله وعدد من المدنيين، من بينهم ثلاثة صحفيين، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.وقُتل ستة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين على الأقل في إسرائيل في هجمات نفذت من لبنان، بحسب السلطات.