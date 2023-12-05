في غزة.. مقتل طفل كل 10 دقائق

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، أن طفلا واحدا يُقتل ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.



وقال بيبركورن في تصريحات صحافية، "أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، ولذلك نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكننا أن نتوقف عن العملية العسكرية في قطاع غزة حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة المحتجزين وتدمير حركة حماس".