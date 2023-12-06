وصول طائرتين عراقيتين لمطار العريش المصري: تحملان 16 طنا من الادوية لغزة

السومرية - دوليات



اعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الأربعاء، استقبال مطار العريش الدولي شمال سيناء بمصر، 6 طائرات تحمل 61 طنا من المساعدات المختلفة لقطاع غزة، من بينها طائرتان عراقيتان محملة بـ16 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بحسب مانقلت وكالة "المصري اليوم"، إن من بين الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش طائرتين من العراق تحملان 16 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية المقدمة من عدد من الجهات المانحة، وطائرة من الأردن تحمل 11 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية من منظمة اليونيسيف، وطائرة من الكويت تحمل 19 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة، وطائرة من الإمارات تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات المستشفى الميداني، وطائرة من أمريكا تحمل 5 أطنان من المستلزمات الطبية من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأضاف زايد أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 271 طائرة حملت نحو 7000 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.