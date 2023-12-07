إسرائيل ترفض إطلاق سراحه وحكم عليه بـ67 مؤبداً.. من هو "عبد الله البرغوثي"؟

ولد عبد الله غالب عبد الله الجمل البرغوثي في عام 1972 في دولة الكويت، في أسرة تعود أصولها إلى عائلة فلسطينية معروفة باسم عائلة البرغوثي. بعد فترة من الولادة، انتقل البرغوثي إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث أدركته الفرصة للتعرف على عديد من العائلات الفلسطينية.عاش البرغوثي في ظل ظروف التهجير من الوطن، حيث شاهد عن كثب قصص المنكوبين ومعاناة النازحين بسبب الاحتلال الإسرائيلي. تلك التجارب صاغت في نفسه شعوراً عميقاً بمقاومة المحتل، وكتبت تلك التجارب بأحرف من الصميم على روحه.يعتبر عبد الله البرغوثي شاهداً على الواقع الفلسطيني، حيث تمثل رحلته حكاية لا تخلو من الألم والصمود. إن تجربته الشخصية تعكس تأثير الظروف الصعبة على حياة الفلسطينيين، وتبرز ضرورة فهم أبعاد الصراع والتهجير في المنطقة.بدأ عبد الله البرغوثي مسيرته التعليمية في الكويت، حيث أكمل تعليمه الأساسي. وبعد تغييرات جوهرية نجمت عن حرب الخليج، انتقل إلى المملكة الأردنية حيث أتم دراسته الثانوية وحصل على شهادة الثانوية العامة في فرع الميكانيكا عام 1990.لم يكتفِ البرغوثي بالتعليم العالي في بلاده فقط، بل سافر إلى كوريا الجنوبية، حيث يجيد لغتها، وتخصص في دراسة الهندسة الإلكترونية في جامعاتها لمدة ثلاث سنوات. خلال فترة إقامته في كوريا، استفاد البرغوثي من فرصة تعلم صناعة المتفجرات واكتساب مهارات أساسية في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز معرفته في فنيات اختراق أنظمة الحاسبات وأجهزة الاتصالات.حصل عبد الله البرغوثي على ماجستير من جامعة القدس سنة 2022 وهو داخل السجون الإسرائيلية في قسم الدراسات الإقليمية.عندما يتعلق الأمر بمسيرة النضال الشهيرة للبرغوثي، تظهر البداية في مساره النضالي في سن مبكرة. وذلك خلال وجوده في الكويت، إذ شارك البرغوثي في مجموعات تقاتل ضد القوات الأجنبية، ما أدى إلى اعتقاله لمدة تقارب شهراً في سجون دولة الكويت، ومن ثم تم ترحيله إلى المملكة الأردنية الهاشمية.بعد عودته من كوريا الجنوبية، حاول البرغوثي دخول فلسطين دون جدوى. وفي عام 1998، حصل على عقد عمل في إحدى الشركات الفلسطينية، حيث تواصل مع شخصيات من حركة المقاومة حماس وأعلمهم بمهاراته في صناعة المتفجرات، مظهراً استعداده للتضحية من أجل القضية الفلسطينية.مع بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000، أصبح البرغوثي مهندساً للعمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما جعله هدفاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.اعتقله الجهاز الوقائي الفلسطيني لمدة شهر بعد تنفيذه عملية فدائية في مطعم "سبارو" بتل أبيب في أغسطس/آب 2001، حيث قتل فيها 15 إسرائيلياً وأصيب آخرون.بعد إطلاق سراحه، قاد البرغوثي عدة عمليات استشهادية في المستوطنات الإسرائيلية، فيما يرى الاحتلال الإسرائيلي أنه مسؤول عن مقتل 66 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 500 آخرين.خلال مسيرته الوظيفية شغل عبد الله البرغوثي العديد من المناصب المتصلة بتخصصه، من بينها:*سنة 1997 اشتغل مهندساً لصيانة الأجهزة في بعض الشركات الأردنية.*مبرمج حاسبات في القدس سنة 1998.*وفي السنة نفسه عمل قائداً ميدانياً في كتائب القسام فرع الضفة الغربية.*متخصص في صناعة المتفجرات من مواد سامة موجودة في البطاطس.*التخطيط لعدة عمليات عسكرية ما بين سنة 2000 و2003.