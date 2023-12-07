رئيسي يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وقال رئيسي خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم، أن "الوضع في قطاع غزة هو مشكلة البشرية جمعاء وليس فقط دول المنطقة".واضاف: "يجب وقف قصف قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، هذه القضية اليوم، ليست مشكلة منطقتنا فحسب، بل هي مشكلة البشرية جمعاء".كذلك، قال إن "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وإن القصف يجب أن يتوقف في أقرب وقت ممكن".يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب الأشد دموية بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثالث منذ هجمات السابع من تشرين الأول.وبموازاة حملة القصف المدمر التي باشرتها ردا على الهجوم غير المسبوق لحركة (حماس)، تشن إسرائيل منذ 27 تشرين الأول هجوما بريا في شمال غزة، وسعت نطاقه إلى مجمل القطاع الصغير المحاصر والمكتظ بالسكان، ما يدفع المدنيين إلى النزوح إلى دائرة تضيق بشكل متزايد في رفح قرب الحدود مع مصر.