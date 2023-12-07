متحدث أممي يحذر بشأن غزة: تعيش خطر الأوبئة والنزوح

حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن غزة تعيش خطر المرض والأوبئة والنزوح.





وقال المتحدث الأممي في تصريحات صحافية، "نأمل أن يتجاوز مجلس الأمن الخلافات ويقر وقف إطلاق نار في غزة".



وأضاف "غزة تعيش خطر المرض والأوبئة والنزوح ولذلك تداعيات على المنطقة".



الى ذلك، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي بجنيف، "ما يحدث في غزة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد أن "وتيرة الهجوم العسكري في جنوب غزة تكرار لما كانت عليه شمالا ولا مكان آمن"، مشدداً بالقول "الفلسطينيون يدفعون للتوجه إلى جنوب غزة لكنهم لا يجدون مناطق آمنة، وأكثر من مليوني شخص في غزة لا يدرون ما مستقبلهم".