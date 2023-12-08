Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يصعق مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

قائمة بأكثر 6 حروب قُتل فيها الأطفال خلال القرن الـ21

الساحة الفلسطينية

2023-12-08 | 02:27
قائمة بأكثر 6 حروب قُتل فيها الأطفال خلال القرن الـ21
المصدر:
عربي بوست
939 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

منذ فجر التاريخ حدثت العديد من الحروب، التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، وخاصة الأطفال، إلا أن هناك بعض الحروب التي تجاوز عدد القتلى الأطفال فيها الآلاف، من بين آخر الحروب التي حدثت في عالمنا نجد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي انطلقت بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

سنذكر في فقرات هذا المقال أكثر الحروب التي مات فيها أعداد كبيرة من الأطفال خلال القرن الحادي والعشرين.

عدد الأطفال القتلى في حرب سوريا
سنة 1993، وقَّعت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم في أعمال الدعارة والإباحية والمشاركة في النزاعات المسلحة في عام 2002.

أما في ظل النزاع المستمر منذ عام 2011، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن قوات النظام السوري قتلت 22 ألفاً و981 طفلاً إلى حدود شهر مارس/أيار 2023، حيث كانت غالبية هذه الحوادث نتيجة للقصف الجوي العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة وأسلحة أخرى.

وفي إطار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، يعاني ما لا يقل عن 3.5 ألف طفل من هذا النوع من الانتهاكات.

تشير البيانات أيضاً إلى أن 190 طفلاً قُتلوا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري. وفيما يتعلق بالتعليم، تم توثيق هجمات على ما لا يقل عن ألف مدرسة، مما يؤثر سلباً على حق الأطفال في التعليم.

يُظهر النظام أيضاً توريد الأطفال للمشاركة في النشاطات العسكرية، حيث تم تجنيد الأطفال في صفوف القوات غير الرسمية واشتراكهم في العمليات العسكرية. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين في المخيمات.

حرب اليمن والأطفال
في تقرير صادر عن اليونيسف، أظهرت إحصاءات مأساوية ارتفاع أعداد ضحايا حرب اليمن بين الأطفال إلى 11 ألفاً، من بينهم أكثر من 3700 قتيل، وارتفاع أعداد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف، بما في ذلك 91 فتاة.

بعد 8 سنوات من النزاع الدائر بين جماعة الحوثيين والحكومة، يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن "الحياة صارت صراعاً من أجل البقاء بالنسبة للأطفال"، حيث فقد الآلاف حياتهم، ومئات الآلاف الآخرين معرضون لخطر الموت.

وفقاً لإحصاءات اليونيسف، قتل وأصيب أكثر من 11 ألف طفل منذ بداية النزاع في مارس/آذار 2015، مع تصاعد النزاع وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية.

التقرير أشار إلى أن الأعداد الفعلية ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام المسجلة، وتحث المديرة التنفيذية على تحديث هدنة عاجلة كخطوة إيجابية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تم تجنيد قرابة 4 آلاف طفل، من بينهم 91 فتاة داخل الجيوش، فيما تعرض 47 طفلاً لعنف جنسي مرتبط بالنزاع. كما تعرضت منشآت تعليمية وصحية لأكثر من 900 هجوم.

ومنذ 8 سنوات، يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص، بينهم 12.9 مليون طفل، إلى مساعدة إنسانية وحماية، ويواجه اليمن أزمة تعليمية حادة. اليونيسف تحتاج إلى 484.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية خلال سنة 2023.

حرب جمهورية الكونغو الديمقراطية
حسب ما نشره موقع الأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول 2023 وبسبب أن أعمال العنف ضد الأطفال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلت إلى مستويات "غير مسبوقة". تبرز من بين هذه الأعمال الفظيعة حادث تحويل رضيعتين توأمين إلى كمين مفخخ، حيث تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة.

في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، أكد غرانت ليتي، مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الوضع في الكونغو الديمقراطية قد يكون "أسوأ مكان في العالم" بالنسبة للأطفال، نتيجة للجرائم والاغتصاب والتجنيد القسري.

وأشار إلى أن البلد يشهد أكبر عدد من الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في العالم خلال النزاعات المسلحة. لتوضيح وحشية الحالة، أوضح ليتي قصة رضيعتين توأمين تم العثور عليهما تحت ثياب موصولة بحزام ناسف.

في إقليم شمال كيفو، قام مقاتلون في القوات الديمقراطية المتحالفة، ميليشيا إسلامية تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، بتحويل الطفلتين إلى كمين بعد قتل عائلتهما بأكملها، فيما أشار إلى أنه يتم يومياً اغتصاب وقتل الأطفال، بالإضافة إلى خطفهم وتجنيدهم من قِبل مجموعات مسلحة. وشدد على أن المعلومات المتاحة تمثل فقط "الرأس الظاهر من جبل الجليد".
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، سُجل في إقليم شمال كيفو أكثر من 38 ألف حالة عنف جنسي ضد الأطفال ما يسبب الوفاة عند البعض منهم، بزيادة نسبتها 37٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

الأطفال الضحايا في حرب أفغانستان
تعتبر حرب أفغانستان من بين أكثر الحروب في العالم التي راح فيها العديد من أرواح الأطفال في العالم على مدار العشرين سنة الماضية، فحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول تعرض ما لا يقل عن 33 ألف طفل للقتل خلال القرن الحالي، أي بمعدل طفل كل 5 ساعات.

وفقاً لنفس التقرير، فإن العدد الفعلي للأطفال الذين أصيبوا ضحايا للنزاع في أفغانستان يمكن أن يكون أكبر بكثير من التقدير الرسمي البالغ قرابة 33 ألف طفل. وأوضحت أن هذا العدد لا يشمل الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب الجوع والفقر والأمراض خلال هذه الفترة.

في سياق متصل، ناشدت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي ضرورةَ إنقاذ الطفولة في أفغانستان وتقديم الدعم العاجل للأطفال المتأثرين. يأتي هذا في ظل استيلاء حركة "طالبان" على مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، بعد انسحاب القوات الأمريكية وانتهاء المهلة في 31 أغسطس/آب.

وكانت الحركة قد قامت بتوسيع سيطرتها في البلاد منذ مايو/أيار 2021، وفي أواخر أغسطس/آب، استولت على معظم المناطق الرئيسية خلال 10 أيام.

حرب جنوب السودان
ووفقاً لتقرير نشرته المنظمة حول أوضاع الأطفال في جنوب السودان، فإن الجماعات المسلحة قامت بتجنيد حوالي 16 ألف طفل منذ بداية الحرب الأهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013، التي اندلعت بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار.

وكشف التقرير عن وجود أكثر من 750 ألف طفل نازح داخل جنوب السودان، بينما يعيش أكثر من 320 ألفاً خارج حدود البلاد كلاجئين، وحوالي 13 ألف طفل في عداد المفقودين.

فيما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن القرى تتعرض لهجمات من قِبل الجماعات المسلحة، حيث يتم اختطاف الأطفال بشكل متكرر تحت تهديد السلاح لإجبارهم على الانضمام إلى صفوفها.

وأكدت اليونيسف أن حوالي نصف أطفال جنوب السودان لا يتابعون دراستهم، مما يمثل أعلى نسبة في العالم، وصفت الأمم المتحدة الأزمة التي يعيشها جنوب السودان بأنها "صاعقة".

وفي تصريح لجاستن فورسيث، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، أشار إلى أن الحلم الذي كانوا يتشاركونه لأطفال جنوب السودان أصبح اليوم كابوساً، خاصة في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر في تاريخ الدولة الصغيرة.

وأظهر تقرير يونيسف أن حوالي 250 ألف طفل في جنوب السودان يعانون من نقص حاد في التغذية، مكررة الدعوة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.

الحرب الإسرائيلية على غزة
تعتبر الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول من بين أكثر الحروب خلال القرن 21 التي استشهد فيها العديد من الأطفال.

داخل قطاع غزة، الذي يظل معزولاً عن العالم بفعل حصار شبه كامل عليه من قِبَل الاحتلال الاسرائيلي، شنت الغارات الجوية الإسرائيلية هجمات مدمرة تسببت في تدمير أحياء بأكملها، حيث شملت الأضرار منازل ومدارس ومساجد.

أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بأن أكثر من مليون طفل يعيشون في غزة يواجهون حصاراً، حيث يفتقرون إلى مأوى آمن يمكنهم اللجوء إليه. حذرت المنظمة من تداول الآثار المدمرة لنقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، مما يؤثر سلباً على البنية الصحية الأساسية في القطاع.

إلى غاية اليوم استشهد أكثر من 8 آلاف طفل داخل قطاع غزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتعتبر الأسرع في عدد وفيات الإطلاق خلال السنوات الأخيرة الماضية. 
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
Play
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
لقطات
Play
لقطات
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
Play
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06

برجك للسنة الجديدة

نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.