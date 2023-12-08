استشهد 3 من أخوته ووالدته هي خنساء فلسطين.. من هو "أبو حسين فرحات"؟

لعيون أبو حسين فرحات.. الجنود فحموا جوا pic.twitter.com/yPJpr84Al4
— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 6, 2023
لعيون أبو حسين فرحات.. الجنود فحموا جوا pic.twitter.com/yPJpr84Al4
سمعتوه وهو بيقول : "لعيونك يا أبو حسين فرحات"
🔻 مين ابو حسين؟
أبو حسين المقصود هو الشـ ـهيد وسام فرحات "قائد كتـ،ـائب القـ،ـسام في الشجاعية.
والذي استشـ،ـهد منذ أيام، وهو نجل السيدة أم نضال "خنساء فلسطين"، وشقيق الشهـ.ـيـدين محمد فرحات، ونضال فرحات "من مؤسسي وحدة الصواريخ في… pic.twitter.com/BdllmzXMCv
— قـٰٓـا سـِم (@Qassim4go) December 6, 2023
سمعتوه وهو بيقول : "لعيونك يا أبو حسين فرحات"
🔻 مين ابو حسين؟
أبو حسين المقصود هو الشـ ـهيد وسام فرحات "قائد كتـ،ـائب القـ،ـسام في الشجاعية.
والذي استشـ،ـهد منذ أيام، وهو نجل السيدة أم نضال "خنساء فلسطين"، وشقيق الشهـ.ـيـدين محمد فرحات، ونضال فرحات "من مؤسسي وحدة الصواريخ في… pic.twitter.com/BdllmzXMCv