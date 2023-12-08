إسرائيل تعلن مقتل 420 جندياً منذ بدء "الطوفان"

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "قتل 5 ضباط جدد، وهم (الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش 28 عاما، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، قتل في معركة شمال قطاع غزة) و (اللواء (احتياط) كوبي ديفاش 41 عاما، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة)، و (الرائد "احتياط" نفتالي يونا غوردون 32 عاما، من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 53 التي تشكلت "باراك" (188)، قتل في معركة قطاع غزة) بالإضافة إلى مقتل (اللواء "احتياط" عمري روث، من كاتسرين 25 عاما، قائد دبابة في الكتيبة 53 التي شكلها 'باراك' (188)، قتل في معركة قطاع غزة)".وارتفع عدد قتل جيش الاحتلال، إلى "420 فرداً" منذ انطلاق العمليات العسكرية في غزة.ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.