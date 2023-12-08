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غضب إسرائيلي من تصريحات اشتية حول "الشريك الصغير".. ما القصة؟

الساحة الفلسطينية

2023-12-08 | 11:22
غضب إسرائيلي من تصريحات اشتية حول &quot;الشريك الصغير&quot;.. ما القصة؟
2,045 مشاهدة

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حول دور سياسي محتمل لحركة حماس كشريك للسلطة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علَّق، مساء اليوم الجمعة، على تصريحات اشتية، التي أدلى بها لشبكة بلومبرغ، وتحدث خلالها عن تعاون السلطة الفلسطينية مع واشنطن لبلورة خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وكان اشتية قد ذكر أن أفضل خيارات ما بعد الحرب هو أن تصبح حركة حماس "شريكًا صغيرًا" لمنظمة التحرير الفلسطينية وتساعد في إقامة دولة مستقلة جديدة، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وانتقد نتنياهو تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، وكتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن مجرد طرح مقترح من هذا النوع من جانب السلطة الفلسطينية يؤشر على رجاحة سياساته الرافضة للاستعانة بها لإدارة غزة.


وقال نتنياهو: "أولًا: لن تكون هناك حماس، سنقضي عليها. ثانيًا: حقيقة أن هذا مقترح السلطة الفلسطينية فإنه يعزز سياستي: السلطة الفلسطينية ليست حلًا".

وكان اشتية قد أشار إلى أنه "سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كما ذكر في حديثه مع بلومبرغ، "إن سعي إسرائيل للقضاء الكامل على حماس غير واقعي".

وذكرت صحيفة "يِديعوت أحرونوت" التي نشرت ترجمة لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه بصدد التوجه إلى قطر لمطالبة الدوحة بتسليم السلطة الفلسطينية المساعدات الاقتصادية التي كانت ترسلها إلى حركة حماس في السنوات الأخيرة، ولمنحها المزيد من الموارد، لكي يمكنها تحقيق أهدافها عقب الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في واشنطن أنه ليس من مصلحة إسرائيل طرح ملف ما بعد الحرب حاليًا، لأنها لا تريد أن تظهر وكأنها توجه إشارات بقرب نهاية الحرب، ولكنها تدرك أنه يتعين عليها فتح هذا الملف، مع أنه لم يحظَ بالقدر الكافي من التخطيط السياسي حتى الآن.

وأبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية أنها غير مستعدة لقبول عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة. ووفق الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الموقف الأمريكي ينص على حتمية انخراط السلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر في عمليات إعادة إعمار غزة.

وأشارت إلى أن حالة من الغموض تحيط بالملف، وأنه من غير المعروف إذا ما كان رئيس السلطة أبو مازن هو من سيدير القطاع أم لا، ولكن المصادر أبلغت الصحيفة أن السلطة "تعلم أنها في حاجة للانخراط في إعادة الإعمار لكي تُبقي على دعم الدول العربية لها".

في المقابل، ذكر موقع (JDN) الإخباري العبري، أن نتنياهو كان قد تحدث في اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي، مع نواب بالكنيست حول مستقبل غزة عقب الحرب، وقال: "السلطة الفلسطينية ولو بثوب جديد، لن تصبح في غزة بعد الحرب، وليس هذا فقط، السلطة الفلسطينية بوجه عام لن تأتي إلى غزة".

وعلى خلاف موقف نتنياهو، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة الأخيرة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة وتشكل كيانا سلطويا هناك، وطالب السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات من شأنها أن تعزز موقفها.


وكان يحزقئيل حاسون، نائب المدير العام السابق لحزب "عوتسما يهوديت" الائتلافي اليميني المتطرف، قد وظف بدوره تصريحات اشتية سياسيًا، وكتب عبر حسابه، أن الولايات المتحدة تعمل مع السلطة الفلسطينية بشأن خطة اليوم الذي سيعقب الحرب، بحيث تسيطر السلطة على قطاع غزة، مضيفًا أن زعيم كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس (عضو مجلس الحرب) لم يستبعد هذا الاحتمال الرهيب، ومن ثم، فإن من يريد تكرار يوم السبت الأسود (طوفان الأقصى) فليصوت لصالح غانتس".
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