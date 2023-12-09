38 عاماً في سجون إسرائيل وولديه أحفاد لم يعرفهم.. من هو "محمد الطوس"؟

السومرية نيوز – دوليات



يُعتبر محمد الطوس عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما دخل عامه الـ38 منذ اعتقاله مُصاباً عام 1985 مع خلية "جبل الخليل" المسلحة، التي شكلها مع رفاقه الفدائيين.





بقيت عائلة الطوس تعتقد أن نجلها شهيد طوال 6 أشهر كاملة، حتى إنها أقامت عزاء له، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه في الأسر وأن قوات الاحتلال تعمّدت إخفاءه.



فمن هو محمد الطوس؟

هو فدائي في حركة فتح، وُلد عام 1956 في الجبعة بالضفة الغربية؛ وهي قرية يعود تاريخها إلى ما قبل 1800 سنة، وتقع عند خط الجبهة الذي حُدّد عام 1948، عندما استولت الميليشيات على جزءٍ كبير من أراضيها.



تلقى محمد الطوس تعليمه الابتدائي في قريته المحاصرة من قوات الاحتلال، ثم حصل على شهادة الثانوية من مدرسة حلحول. بعد نكسة 1967، هاجرت العائلة إلى الأردن، لكنها ما لبثت أن عادت إلى قريتها بعد شهرين.



انضم إلى حركة فتح عام 1970، حين كان لا يزال في الـ14 من عمره، وهو العام الذي تعرّض فيه للاعتقال أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه خرج سريعاً. وبعد 5 سنوات، عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله، إلا أنه نجح في أن يهرب من السجن؛ ليصبح مطارداً ويُعتقل 4 مرات بين عامَي 1981 و1985.



في تلك الفترة، كان محمد الطوس ملتزماً بالتدريب العسكري داخل حركة فتح، وبدأ منذ العام 1983 ينفذ مع مجموعته عمليات مختلفة ضدّ الاحتلال بين عامَي 1983 و1985، في مستوطنة غوش عتصيون وبيت لحم ومستوطنة بيت شيمش.



الاعتقال الأخير والتنكيل في الأسر

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1985 نصبت قوات الاحتلال كميناً للطوس والخلية التي كانت في طريقها إلى الحدود مع الأردن. وبعد مطاردة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية الرصاص على سيارة الخلية، فسقط الجميع شهيداً، باستثناء محمد؛ لذلك لُقّب منذ ذلك الوقت بـ"الشهيد الحي".



أصيب برصاصات مختلفة، واعتُقل وهو ينزف، كما أنه تعرض للضرب والتعذيب رغم إصابته. وعلى مدى 10 أيام متواصلة، أُخضع فيها محمد الطوس للتحقيق، لم تتم معالجته حتى إنه نُقل إلى مركزٍ آخر تعرّض فيه لتعذيبٍ أقسى امتدّ لأكثر من 3 أشهر.



طوال تلك الفترة، كانت قوات الاحتلال تخفي خبر اعتقاله وتعمد إلى التنكيل بعائلته التي لا تعرف شيئاً عن ابنها، وقد وصل الأمر إلى هدم منزله. وبعد 6 أشهر، أقام خلالها أهل محمد عزاءً له، عرفت العائلة أن ابنها في الأسر. كان الطوس ثالث أقدم أسيرٍ في سجون الاحتلال، قبل تحرير المناضلين كريم وماهر يونس، ليصبح الثاني بعد نائل البرغوثي؛ فهو من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو -وعددهم 23- ورفضت إسرائيل الإفراج عنه في كل صفقات تبادل الأسرى.بقيت عائلة الطوس تعتقد أن نجلها شهيد طوال 6 أشهر كاملة، حتى إنها أقامت عزاء له، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه في الأسر وأن قوات الاحتلال تعمّدت إخفاءه.هو فدائي في حركة فتح، وُلد عام 1956 في الجبعة بالضفة الغربية؛ وهي قرية يعود تاريخها إلى ما قبل 1800 سنة، وتقع عند خط الجبهة الذي حُدّد عام 1948، عندما استولت الميليشيات على جزءٍ كبير من أراضيها.تلقى محمد الطوس تعليمه الابتدائي في قريته المحاصرة من قوات الاحتلال، ثم حصل على شهادة الثانوية من مدرسة حلحول. بعد نكسة 1967، هاجرت العائلة إلى الأردن، لكنها ما لبثت أن عادت إلى قريتها بعد شهرين.انضم إلى حركة فتح عام 1970، حين كان لا يزال في الـ14 من عمره، وهو العام الذي تعرّض فيه للاعتقال أيضاً في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه خرج سريعاً. وبعد 5 سنوات، عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله، إلا أنه نجح في أن يهرب من السجن؛ ليصبح مطارداً ويُعتقل 4 مرات بين عامَي 1981 و1985.في تلك الفترة، كان محمد الطوس ملتزماً بالتدريب العسكري داخل حركة فتح، وبدأ منذ العام 1983 ينفذ مع مجموعته عمليات مختلفة ضدّ الاحتلال بين عامَي 1983 و1985، في مستوطنة غوش عتصيون وبيت لحم ومستوطنة بيت شيمش.في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1985 نصبت قوات الاحتلال كميناً للطوس والخلية التي كانت في طريقها إلى الحدود مع الأردن. وبعد مطاردة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية الرصاص على سيارة الخلية، فسقط الجميع شهيداً، باستثناء محمد؛ لذلك لُقّب منذ ذلك الوقت بـ"الشهيد الحي".أصيب برصاصات مختلفة، واعتُقل وهو ينزف، كما أنه تعرض للضرب والتعذيب رغم إصابته. وعلى مدى 10 أيام متواصلة، أُخضع فيها محمد الطوس للتحقيق، لم تتم معالجته حتى إنه نُقل إلى مركزٍ آخر تعرّض فيه لتعذيبٍ أقسى امتدّ لأكثر من 3 أشهر.طوال تلك الفترة، كانت قوات الاحتلال تخفي خبر اعتقاله وتعمد إلى التنكيل بعائلته التي لا تعرف شيئاً عن ابنها، وقد وصل الأمر إلى هدم منزله. وبعد 6 أشهر، أقام خلالها أهل محمد عزاءً له، عرفت العائلة أن ابنها في الأسر.

وُجّهت إلى محمد الطوس تهمة الانتماء إلى حركة فتح ومقاومة الاحتلال، ضمن "مجموعة فدائية عسكرية فاعلة ومتميزة في العمل المقاوم". وبعدما رفض الوقوف أمام المحكمة أو الاعتراف بها، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لمرات عدة.



خلال سنوات اعتقاله، شارك الطوس في إضرابات عن الطعام للتعبير عن رفضه سياسات مصلحة السجون الإسرائيلية، حتى أصبح من قيادات الحركة الأسيرة، فواجه عمليات تنكيل وانتقام على مستويات عدة.



وفضلاً عن الضرب والتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات الطويلة التي لا تنتهي، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة محمد الطوس 3 مرات.



يستمر الاحتلال في التنكيل بأسرة محمد الطوس حتى اليوم، كلما سنحت الفرصة. تعددت المرات التي وُضع اسمه فيها على قائمة المُفرج عنهم، قبل أن يسحبه. وفي يوليو/تموز 2022، اعتدت قوات الاحتلال على جنازة أخته نايفة.