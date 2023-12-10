طبيب عمل في العراق يصف أهوال حرب غزة من الداخل مقارنة بغيرها

غسان أبو ستة، جراح تجميل متخصص في طب الصراعات، تطوع مع فرق طبية في صراعات متعددة في غزة، بدأ كطالب طب في أواخر الثمانينات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقد عمل أيضًا في مناطق صراع أخرى، بما في ذلك العراق وسوريا واليمن.عبر أبو ستة من مصر إلى غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من بدء الحرب، وبقي في القطاع المحاصر لمدة 43 يومًا، حيث كان يعمل بشكل رئيسي في مستشفيي الأهلي والشفاء في شمال غزة.واندلعت الحرب بسبب التوغل المميت الذي قادته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل والذي قتل خلاله المقاتلون نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين. ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل حملة جوية وبرية عقابية أسفرت عن مقتل أكثر من 17700 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في الأراضي التي تسيطر عليها حماس.وقال أبو ستة لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة خلال زيارة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت يوم السبت إن شدة الصراعات الأخرى التي شهدها والحرب في غزة تشبه "الفرق بين الفيضان والتسونامي". وأضاف أنه بصرف النظر عن الأعداد المذهلة للقتلى والجرحى، فقد تم استهداف النظام الصحي نفسه وتدميره في غزة.وقال أبو ستة: "أسوأ ما في الأمر هو نفاد المورفين والمسكنات القوية في البداية، ثم نفاد أدوية التخدير في وقت لاحق، مما يعني أنك ستضطر إلى القيام بإجراءات مؤلمة دون مخدر".وقال إنه عندما عاد إلى المملكة المتحدة، طلبت منه وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة تقديم أدلة في تحقيق محتمل في جرائم حرب، وقد فعل ذلك.وأصدرت الشرطة نداء للعائدين من إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية الذين "شهدوا أو وقعوا ضحية للإرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية" للتقدم.قال أبو ستة إن الكثير من شهادته تتعلق بالهجمات على المرافق الصحية.وكان يعمل في المستشفى الأهلي في شمال غزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول عندما وقع انفجار مميت في ساحة المستشفى، الذي أصبح مأوى للنازحين، مما أسفر عن مقتل المئات. وقالت السلطات الإسرائيلية، إلى جانب وكالات المخابرات الأمريكية والفرنسية، إن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني تم إطلاقه بشكل خاطئ.وأكدت حماس أنها كانت ضربة إسرائيلية. وقال أبو ستة إن العديد من الإصابات التي رآها تتفق مع الأضرار التي سببها صاروخ هيلفاير الإسرائيلي الذي قال إنه "يتفكك إلى شظايا معدنية تؤدي إلى بتر الأطراف".وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن نمط الشظايا حول حفرة الارتطام يفتقر إلى النمط النموذجي لصاروخ هيلفاير أو غيره من الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل.وقال أبو ستة إنه أثناء وجوده في غزة، عالج أيضًا مرضى مصابين بحروق تتطابق مع قصف الفسفور الأبيض، وهو ما شاهده أيضًا أثناء حرب 2009.وأضاف أن قذائف الفوسفور تسبب "حرقا كيميائيا... ينفجر في الهياكل العميقة للجسم بدلا من الحرق الحراري الذي يبدأ من الخارج و(يغطي) مساحة سطحية أكبر بكثير".زعمت جماعات حقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية أسقطت قذائف تحتوي على الفسفور الأبيض على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في غزة ولبنان خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. وتصر إسرائيل على أنها تستخدم المواد الحارقة فقط كستار من الدخان وليس لاستهداف المدنيين.كان أبو ستة، الذي كان يتنقل بين مستشفى الأهلي ومستشفى الشفاء، قد غادر مستشفى الشفاء عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفى، واقتحمته في نهاية المطاف بحثًا عما وصفوه بمركز قيادة حماس. ونشر مسؤولون إسرائيليون صورا لنفق وغرف تحت الأرض قالوا إن حماس تستخدمها، لكنهم لم يقدموا المزيد من الأدلة.ونفى أبو ستة، مثل غيره من العاملين الطبيين في المستشفى، هذه المزاعم.وقال إنه يتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الشفاء وأنه "لم يكن هناك أي وجود عسكري على الإطلاق". وقال إن رجال الشرطة الذين كانت مهمتهم السيطرة على الحشود أمام قسم الطوارئ كانوا يحملون الهراوات فقط.وقال الطبيب إنه يأمل أن يؤدي التحقيق في جرائم الحرب في المملكة المتحدة إلى محاكمات محلية أو دولية.وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد زيارة للضفة الغربية وإسرائيل الأسبوع الماضي، إن التحقيق الذي تجريه المحكمة في جرائم محتملة ترتكبها حماس والقوات الإسرائيلية يمثل أولوية لمكتبه