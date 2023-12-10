صحيفة: واشنطن أمهلت إسرائيل حتى نهاية 2023 لإنهاء حرب غزة

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام من أجل إنهاء حربها على غزة.وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد على هذه المهلة، خلال زيارته تل أبيب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وفي سياق متصل، ذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن بلينكن أكد خلال زيارته تل أبيب، ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية "خلال أسابيع لا شهور".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.