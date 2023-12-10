في غزة.. قصف إسرائيلي يستهدف مخيماً

وأفادت وسائل إعلام بـ"استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".كما سقط "عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف منزلين بحي الأمل في خان يونس جنوبي القطاع".وتجدد القصف المدفعي المكثف، اليوم السبت، على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح جنوبي القطاع.