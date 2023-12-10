بالأرقام من غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى نحو 18 ألفاً.



وقالت الوزارة الصحة في بيان، "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 مصابا".

وأضافت "وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 297 شهيدا، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض".

وكشفت وزارة الصحة أن "الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية، وقصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ما أدى لاستشهاد مريضتين".