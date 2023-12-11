من أجل غزة.. لبنان يغلق مؤسساته الرسمية كافة

وأصدر وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، قرارًا بإغلاق المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، وذلك "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، ويدعو دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليًا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوب لبنان".بدوره، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد المرتضى، في بيان، عن إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية، داعيًا جميع الموظفين فيها إلى الصلاة من منازلهم لأجل انتصار الحق وتحرير الأرض والإنسان واستتباب السلام.