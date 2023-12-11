تدّعي المنشورات أن "مجلة تايم الشهيرة اختارت صاحب كلمة (روح الروح) ليكون رجل العام".وأَضافت هذه المنشورات المتداولة على موقعي "تويتر" و"فيسبوك": "لقد صار هذا الرجل العظيم أيقونة عالمية".وأرفقت المنشورات بصورة الجدّ الفلسطينيّ الذي ظهر في مقطع مصوّر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهو يحمل جثّة حفيدته، قائلاً "هذه روح الروح". وقد حظي المقطع بتعاطف كبير على مواقع التواصل.لكن هذه الأنباء غير صحيحة، فالحقيقة أن "تايم" اختارت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت لتكون "شخصية العام" لعام 2023، وليس الرجل الفلسطيني الذي ظهر في المقطع المصوّر.واعتبر رئيس تحرير المجلّة سام جيكوبس أن "الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن"، مشيراً إلى أنها "التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار"، بحسب ما نقل صحفيو وكالة الأنباء الفرنسية في نيويورك.وقد قامت مجلة "تايم" سابقًا بنشر قائمة المتأهلين لشخصية العام، والتي ضمت تايلور سويفت وشخصيات أخرى، ولم تدرج فيها الرجل الفلسطيني أو ذكره كفائز بهذا اللقب.