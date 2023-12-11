قلق امريكي إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

وقال كيربي، إن "الذخيرة التي تحتوي على الفوسفور الأبيض لها غرض عسكري مشروع ومع ذلك، في جميع الحالات التي يتم فيها تصدير هذه الذخيرة، تتوقع الولايات المتحدة تمامًا استخدامها "لهذه الأغراض المشروعة" وأيضًا "وفقًا لقوانين النزاع المسلح".وأوضح، أنه "لا نريد نرى جبهة ثانية، ولا نريد أن نرى تصعيدا وتوسيعا للقتال لذلك نحن أيضًا قلقون بشأن هذا في سياق هذه المنشورات حول استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض الأمريكي في لبنان".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في سابق، أن "إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة أثناء الهجمات على جنوب لبنان في شهر أكتوبر الماضي".وأكدت أنه "تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناءً على تحليل شظايا الذخيرة والصور الفوتوغرافية من مكان الحادث التي أجراها مراسلو الصحيفة".وفي السياق، قال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الأحد إن "مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور إسرائيل أواخر الأسبوع الحالي في الوقت الذي تحرص فيه واشنطن على إيفاد مسؤوليها إليها بشكل شبه أسبوعي لتنسيق الجهود بشأن الحرب ضد حركة حماس".وقال مسؤول أميركي إن "سوليفان سيحث السلطات الإسرائيلية خلال الزيارة على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتي تراجعت كثيرا منذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس في الأول من ديسمبر كانون الأول الجاري بعد أن استمرت لسبعة أيام".وبحسب المسؤول فإن "سوليفان سيطرح المخاوف الأميركية بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة".وستأتي زيارة سوليفان بعد أسبوع من زيارة فيل جوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس ونائبه إيلان غولدنبرغ حيث عقدا اجتماعات في إسرائيل والضفة الغربية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.وصرح المسؤول الإسرائيلي الذي أكد زيارة سوليفان أن "إسرائيل تتوقع قيام وفد أميركي رفيع المستوى بزيارتها بصفة شبه أسبوعية في الوقت الحالي".