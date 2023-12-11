مسؤول أمريكي يكشف: نعمل على استئناف هدنة في غزة

وقال كيربي: "ما زلنا لا نؤيد هدنة عامة من شأنها أن تبقي سيطرة حماس على قطاع غزة. لكننا نؤيد تماما وقفات إنسانية إضافية. نحن نجري مفاوضات نشطة، وعندما أقول نشطة، أعني يوميا، مع شركائنا في المنطقة، مع الدول العربية وإسرائيل حول إمكانية استعادة الهدنة الإنسانية".يذكر أنه بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، اتفق الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية، على تنفيذ هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى، دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة لمدة أسبوع، ثم استؤنف القتال مجددا في 1 ديسمبر.وكانت قد أفشلت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.من جانبها، قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.