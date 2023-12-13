إسرائيل تعلن مقتل 7 جنود في حدث واحد لأول مرة في شمال غزة

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الجندي الثامن قُتل في حدث منفصل الثلاثاء.وتعد هذه الخسارة من بين أكبر الخسائر في الأرواح دفعة واحدة للقوات الإسرائيلية منذ أن بدأ الهجوم البري رسميا في 27 أكتوبر/تشرين الأول وترفع العدد الإجمالي للجنود الذين قتلوا داخل غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 112.من بين القتلى تومر غرينبرغ، وهو ملازم كولونيل وقائد الكتيبة 13 من لواء جولاني.ولم يتم كشف تفاصيل أخرى حول مقتل الجنود الإسرائيليين.