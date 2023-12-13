كشف موقف العراق من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.. هل أيد ذلك؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

كشف موقف العراق من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.. هل أيد ذلك؟

الساحة الفلسطينية

2023-12-13 | 03:58
كشف موقف العراق من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.. هل أيد ذلك؟
1,911 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

طالبت الأمم المتحدة، بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب إنسانية، بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.

ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة بينها العراق وإيران، قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل والولايات المتحدة وثماني دول أخرى، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت بينها الارجنتين وأوكرانيا وألمانيا والاورغواي وايطاليا. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

بأغلبية 153 عضواً ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في بيان أن الجمعية العامة تستأنف، الثلاثاء، جلستها الطارئة بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وفي رسالة شاركها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ممثلا مصر وموريتانيا إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، "بصفتهما رئيسي المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)".

ودعا مندوبا مصر وموريتانيا إلى استئناف الاجتماعات استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 "متحدون من أجل السلام"، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن "في القيام بمسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

جاء في الرسالة المشتركة أنه "مع غياب وقف إطلاق النار، وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، يستمر في التدهور بشكل كبير".

وقدمت جمهورية مصر العربية، ممثلة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

ونص مشروع القرار المقدم من مصر على:

-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

– الإعراب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة.

-وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

– المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

-دعوة الأطراف للامتثال للقانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.

من جانبه قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين. وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير، كما أن استمرار هذه الحرب المدمرة ستؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان، وسيجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية".

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح، واستمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة".

وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة: "مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتم وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة؟". وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة: "العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع".

من جانبه، قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن تأييد وقف إطلاق النار في غزة يمنح حماس فرصة الهروب. وتابع مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، أن الهيئات الأممية ترفض حل الصعوبات اللوجستية التي تجعل المساعدات تنتظر على معبر رفح.

وأضاف مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة: "أدعو إلى إضافة بند إدانة حماس إلى مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وتسليم حماس لأسلحتها وإعادة رهائننا سيؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وأكد مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: "استمرار عملياتنا العسكرية في غزة هو الطريق الوحيد للإفراج عن الرهائن". قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، إن تسليم حركة حماس لأسلحتها وإطلاق سراح الرهائن سيؤديان إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وخلال خطابه، رفع إردان لافتة عليها رقم هاتف، وقال: "اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار".

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 قتيلاً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية. 
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
Play
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
Play
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
Play
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-12
Play
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
سكينه وكريات في بغداد - الحلقة ١٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-12
Play
سكينه وكريات في بغداد - الحلقة ١٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
Play
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Celebrity
Play
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Play
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
عشرين
Play
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
Play
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
Play
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
Play
تقليص مواد السادس الاعدادي - الحلقة ١٧٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
Play
محمد جميل المياحي، محافظ واسط - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
Play
العراق في دقيقة12-12-2023 | 2023
13:01 | 2023-12-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-12
Play
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
سكينه وكريات في بغداد - الحلقة ١٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-12
Play
سكينه وكريات في بغداد - الحلقة ١٦٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-12
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
Play
12-12-2023 - ماهو الوصف السيء لدى البشر؟ | 2023
02:30 | 2023-12-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
Celebrity
Play
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Play
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
عشرين
Play
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
Play
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
Play
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10

برجك للسنة الجديدة

نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.