"الأونروا": خدماتنا في غزة على وشك الانهيار

وقال المدير العام للوكالة فيليب لازاريني، إن "قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب على وشك الانهيار بعد مقتل أكثر من 130 من موظفيها في القطاع".وأضاف" "تعتمد الاستجابة الإنسانية برمتها إلى حد كبير على قدرة الأونروا.. إنها الآن على وشك الانهيار".