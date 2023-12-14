خلال أسبوع.. 500 غارة جوية تستهدف غزة

وقال الجيش، إن "سلاح الجو نفذ أكثر من 500 غارة جوية هذا الأسبوع في قطاع غزة".وتسببت الغارات الإسرائيلية باستشهاد أكثر من 18 ألفا و500 فلسطيني منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول الماضي.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ698 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.