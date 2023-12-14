غوتيريش بشأن غزة: حجم الموت والدمار لم يسبق له مثيل

وقال غوتيريش، إن "الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة".وأضاف غوتيريش "إننا قلقون إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي وصلت إلى نقطة الغليان".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل".