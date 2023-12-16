حصيلة دموية تخص الصحفيين في غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن عدد الصحفيين من ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع.

وقال المكتب في بيان، إن "عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 92 صحفيا وصحفية".