بعد انقطاعها لثلاثة أيام.. عودة الاتصالات الى غزة

وقالت الشركة في بيان "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة".وأكدت "بالتل" أن "طواقمها تمكنت من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية".وفي الـ14 من كانون الاول أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال" في بيان "انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة".وقالت شركة "بالتل" في بيان حينها "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة على قطاع غزة الأحد بعد توعد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بمواصلة "الضغط العسكري" على الرغم من مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق رهائن تحتجزهم حماس.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ72 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.