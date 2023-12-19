ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع تعلن سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
نتائج انتخابات
مجالس المحافظات 2023
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476898-638385885150326004.png
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
الساحة الفلسطينية
2023-12-19 | 08:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
340 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وقالت وزارة الصحة إن "قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في كافة مناطق قطاع غزة".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن "القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة شمال قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية واعتقلت مديره و240 شخصا داخله".
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة إن "القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت 240 شخصا منهم 80 كادرا طبيا و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء، ومنعت الحركة بين الأقسام، كما اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا بالإضافة إلى مريض ومرافق".
وأعرب القدرة، عن "استغرابه للصمت الدولي الذي "يرى المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال غزة في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".
من جهته أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "مقتل 297 نازحا على الأقل، وإصابة 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، خلال الفترة بين 7 تشرين الاول، و16 كانون الاول الجاري".
ومنذ 7 تشرين الاول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت قتلى وجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نسب المشاركة لكل محافظة في الانتخابات
مجالس المحافظات 2023
36.28%
15:43 | 2023-12-18
السومرية تنشر نسب المشاركة لكل محافظة في الانتخابات
15:43 | 2023-12-18
أول تعليق للسيد الصدر بعد انتهاء الانتخابات
مجالس المحافظات 2023
26.52%
13:29 | 2023-12-18
أول تعليق للسيد الصدر بعد انتهاء الانتخابات
13:29 | 2023-12-18
السومرية تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات
مجالس المحافظات 2023
26.06%
10:27 | 2023-12-19
السومرية تعلن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات
10:27 | 2023-12-19
مصدر يكشف ملابسات منع وزير الداخلية من الادلاء بصوته
مجالس المحافظات 2023
11.14%
04:19 | 2023-12-18
مصدر يكشف ملابسات منع وزير الداخلية من الادلاء بصوته
04:19 | 2023-12-18
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
عارضة ازياء .. حلم يتملك اغلب فتيات الجيل الجديد - الحلقة ١٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-19
Morning Live
عارضة ازياء .. حلم يتملك اغلب فتيات الجيل الجديد - الحلقة ١٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-19
ناس وناس
ساحة الميدان في بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-19
ناس وناس
ساحة الميدان في بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-19
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
تغطية خاصّة
كانون.. موسم حصاد غياب الصدر | إنتخابات مجالس المحافظات 2023
13:30 | 2023-12-18
تغطية خاصّة
كانون.. موسم حصاد غياب الصدر | إنتخابات مجالس المحافظات 2023
13:30 | 2023-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-18
عشرين
ليلة ما بين الشوطين .. ماكنات للإقناع وشكوك بأجهزة الاقتراع! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-17
عشرين
ليلة ما بين الشوطين .. ماكنات للإقناع وشكوك بأجهزة الاقتراع! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-17
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-16
الأكثر مشاهدة
Morning Live
عارضة ازياء .. حلم يتملك اغلب فتيات الجيل الجديد - الحلقة ١٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-19
Morning Live
عارضة ازياء .. حلم يتملك اغلب فتيات الجيل الجديد - الحلقة ١٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-19
ناس وناس
ساحة الميدان في بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-19
ناس وناس
ساحة الميدان في بغداد - الحلقة ١٦٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-19
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
تغطية خاصّة
كانون.. موسم حصاد غياب الصدر | إنتخابات مجالس المحافظات 2023
13:30 | 2023-12-18
تغطية خاصّة
كانون.. موسم حصاد غياب الصدر | إنتخابات مجالس المحافظات 2023
13:30 | 2023-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-18
عشرين
ليلة ما بين الشوطين .. ماكنات للإقناع وشكوك بأجهزة الاقتراع! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-17
عشرين
ليلة ما بين الشوطين .. ماكنات للإقناع وشكوك بأجهزة الاقتراع! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-17
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
خط أحمر
جريمة هزت محافظة صلاح الدين... متهم قتل صديقه بدافع السرقة - الحلقة ٣٤ | الموسم 6
13:30 | 2023-12-17
لقطات
اليك الأبراج الأكثر حظا | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
17:00 | 2023-12-16
لقطات
اليك الأبراج الأكثر حظا | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
17:00 | 2023-12-16
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
رحال
قضاء الضلوعية، محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-16
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.