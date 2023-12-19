ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة إن "قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في كافة مناطق قطاع غزة".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن "القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة شمال قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية واعتقلت مديره و240 شخصا داخله".وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة إن "القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت 240 شخصا منهم 80 كادرا طبيا و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء، ومنعت الحركة بين الأقسام، كما اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا بالإضافة إلى مريض ومرافق".وأعرب القدرة، عن "استغرابه للصمت الدولي الذي "يرى المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال غزة في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".من جهته أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "مقتل 297 نازحا على الأقل، وإصابة 1032 نازحا فلسطينيا آخر لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، خلال الفترة بين 7 تشرين الاول، و16 كانون الاول الجاري".ومنذ 7 تشرين الاول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت قتلى وجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.