الى الغد.. تأجيل مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

قرر مجلس الأمن، تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة الى يوم غد الخميس.



وقالت مصادر دبلوماسية إنه "جرى تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات لغزة حتى يوم غد الخميس".

وكان مجلس الأمن قرر أمس الثلاثاء، تأجيل التصويت على مشروع قرار حول غزة الى يوم الأربعاء.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.



وكان من المقرر أن يصوّت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت.



وعارضت الولايات المتحدة قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.