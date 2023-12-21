تضم 8 مجموعات مسلحة ونفّذت عمليات تاريخية.. ماذا تعرف عن كتائب شهداء الأقصى؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الناتو" يكشف مفاجأة تخص مسيّراته الاستخباراتية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نتائج انتخابات

مجالس المحافظات 2023

تضم 8 مجموعات مسلحة ونفّذت عمليات تاريخية.. ماذا تعرف عن كتائب شهداء الأقصى؟

الساحة الفلسطينية

2023-12-21 | 04:26
تضم 8 مجموعات مسلحة ونفّذت عمليات تاريخية.. ماذا تعرف عن كتائب شهداء الأقصى؟
المصدر:
عربي بوست
1,105 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تعتبر كتائب شهداء الأقصى، إحدى أبرز الفصائل العسكرية الفلسطينية التابعة بشكل غير مباشر لحركة فتح، تأسست مع اندلاع انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000، وقدمت مئات الشهداء والأسرى، فما الذي نعرفه عن هذه الكتائب وتاريخها؟

*تأسيس كتائب شهداء الأقصى
ظهرت لأول مرة تنشئة كتائب "شهداء الأقصى" على يد ثابت ثابت، الذي كان يشغل منصب أمين سر حركة "فتح" في طولكرم، لكنه تعرض للاغتيال من قبل إسرائيل في نهاية عام 2000.

وكرد فعل على اغتياله، تكونت مجموعات صغيرة من مقاتلي حركة "فتح" وكان الفصيل العسكري المُسمى كتائب الشهيد الدكتور ثابت ثابت هو نواتها الأساسية، وقد تولى قيادتها رائد الكرمي، وأطلق عليها اسم "كتائب شهداء الأقصى".

تأسيس هذه الكتائب كان لسببين:

الأول: وهو الثأر لثابث ثابت الذي اغتالته إسرائيل أمام منزله في مدينة طولكرم تزامناً مع ذات يوم ذكرى انطلاقة حركة فتح كونه كان أحد قادتها.

والثاني: كان مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، لا سيما عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون باحات المسجد الأقصى، تحت حماية نحو ألفين من الجنود والقوات الخاصة، والتي تبعتها مواجهات عنيفة أوقعت عدة شهداء فلسطينيين، إضافة إلى اندلاع احتجاجات في جميع المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسُميت "انتفاضة الأقصى".

نفذت كتائب شهداء الأقصى عمليات نوعية في الضفة الغربية وقطاع غزة كما نفذت عمليات في عمق المدن الإسرائيلية، وأطلقت المئات من الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية، وبشكل خاص مع قيادة مروان البرغوثي لها، في حين استمر تواجد هذه الكتائب في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2005.

قيادتها سرية، وللرئيس عرفات فضلٌ في تأسيسها
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن القيادة التأسيسية للحركة لا يصرح بها بسبب سرية العمل العسكري، وأن الرئيس الراحل ياسر عرفات له فضلٌ في تأسيسها، وأن الكثير من زعماء فتح لم يتبنوا تأسيس الكتائب ولكنهم في الوقت ذاته لم يتنصلوا منها، إلا أنهم زعموا عدم وجود علاقة إشراف وأنهم لم يمارسوا قط سيطرة فعالة على "كتائب شهداء الأقصى".

وأضاف الموقع أنّ كتائب شهداء الأقصى كشفت في بياناتها عن فضل عرفات في وجودها وأنه كان داعماً في تأسيسها.

أكثر ما ميز كتائب شهداء الأقصى هو نظامها "اللامركزي"، فعلى عكس الكتائب الأخرى التي كانت تتبع هيكلاً تنظيمياً وقيادة مرجعية واحدة، كانت شهداء الأقصى عبارة عن مجموعات متعددة تنشط كل منها في نطاق جغرافي معين.

وبحسب موقع "مراقبة حقوق الإنسان"، فإن عناصر كتائب شهداء الأقصى هم مواطنون عاديون مرتبطون بفتح ويتحركون رداً على الهجمات الإسرائيلية، بوسع أي شخص الانضمام إليهم لحماية الفلسطينيين.

أيديولوجية علمانية تلتزم بأهداف ومبادئ حركة فتح
تعتبر كتائب شهداء الأقصى، كتائب تحرر وطني ذات توجه علماني، إذ تقول في موقعها الرسمي إنها خرجت من رحم "فتح" وإنها تلتزم بالقيم والأهداف والمبادئ الأساسية لحركة فتح، مؤكدة أنها "حركة وطنية ثورية مستقلة"، وأن "فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي" وأن الشعب هو صاحب الحق في تقرير مصيره.

كما نصت المبادئ التي أوردتها الكتائب على أن "الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين".

مؤكدة أن أهدافها هي مقاومة الاحتلال، ومحاربة الفساد في السلطة الوطنية، ومحاربة العملاء المتعاونين مع الاحتلال.

ما أبرز كتائب شهداء الأقصى؟
يتبع لكتائب شهداء الأقصى العديد من المجموعات مثل:

*فرسان الليل
*صقور الفتح
*لواء العاصفة
*كتائب ياسر عرفات
*مجموعة أيمن جودة
*مجموعة نبيل مسعود
*لواء جهاد العمارين
*لواء أبو جهاد
حل كتائب شهداء الأقصى وعودتها بعد 16 عاماً
في 2007، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً أعلن فيه حل كتائب شهداء الأقصى بشكل رسمي وضم عناصرها للأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل فتح مسار سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذلك بناء على اتفاق مع إسرائيل يقضي بتسليم سلاح الكتائب ومنع عملياتها العلنية والسرية، في مقابل وقف سلطات الاحتلال ملاحقة عناصرها وإصدار عفو نهائي عنهم.

هذا الاتفاق فُرض قسراً، عبر سلسلة من الحملات الأمنية شنّتها السلطة الفلسطينية عامي 2007 و2008، على مراكز كتائب الأقصى، واستهدفت الخلايا التي رفضت القرار، خصوصاً في مخيمي جنين وبلاطة، وتم اعتقال العشرات من قادة الكتائب إثر ذلك.

فيما كان مسلحو الكتائب يظهرون بسلاحهم في مختلف المناسبات دون أن تتبناهم حركة فتح رسمياً.

وبعد نحو 16 عاماً وتحديداً في عام 2021، أعادت كتائب "شهداء الأقصى" تسليح عناصرها، بعد اشتعال معركة "سيف القدس" التي أطلقت إسرائيل خلالها عملية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة وأيضاً بعد أحداث الشيخ جراح في القدس.

وقد لعبت الكتائب دوراً كبيراً في قتال قوات الاحتلال إلى جانب كتائب المقاومة الفلسطينية في غزة.

*أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى
على مر السنين، لعبت الكتائب دوراً هاماً في النضال المسلح الفلسطيني، حيث نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل إسرائيل. بعض هذه العمليات التي تبرز بشكل خاص تشمل:

*عملية كفار داروم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000.
*عملية وزارة الدفاع الإسرائيلية في 5 أغسطس/آب 2001.
*عملية حاجز عين عريك في 19 فبراير/شباط 2002.
*عملية عيون وادي الحرامية في 3 مارس/آذار 2002.
*عملية مستوطنة نتساريم وتفجير دبابة ميركافا داخلها في 14 مارس/آذار 2002.
*عملية كفار ديروم في 8 مايو/أيار 2003.
*عملية معبر بيت حانون في 26 فبراير/شباط 2004.
*عملية كسوفيم في 23 يونيو/حزيران 2005.
 
دور كتائب شهداء الأقصى في عملية طوفان الأقصى؟
منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت كتائب شهداء الأقصى حالة الحرب المفتوحة لمقاتليها وكافة خلاياها العسكرية في كل أنحاء الضفة والداخل المحتل للالتحام في المعركة.

فيما خاضت الكتائب أيضاً مواجهات عنيفة ضد الاحتلال في جنين ونابلس، واستهدفت العديد من الآليات العسكرية والمستوطنات.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب 

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
Play
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
Play
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
Play
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
Play
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
Play
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
Play
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
بالمختزل
Play
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Play
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Play
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
Play
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
بعد التحري
Play
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
Play
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
Play
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
Play
العراق في دقيقة - 20-12-2023 | 2023
13:00 | 2023-12-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
Play
كيفية استقبال العام الجديد بالتفاؤل والطاقة الايجابية - م2 Morning Live - الحلقة ١٧٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ١٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
Play
الصحة المال الحب الحظ - 20-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-20
بالمختزل
Play
بالمختزل
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Play
نتائج المجالس..هواجس الاطار تشتعل رغم غياب التيار! - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18
Play
الفنان ايهم طباع - الحلقة ٤١ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-18

برجك للسنة الجديدة

نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.