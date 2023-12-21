"القسام" تعلن استهداف 720 آلية إسرائيلية

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".وتابع "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".وقال "مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة"وتابع "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.. نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".