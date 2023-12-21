برنامج الغذاء العالمي بشأن غزة: تواجه جوعاً كارثياً

اعتبر برنامج الغذاء العالمي، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يواجه جوعاً كارثياً.



وقال البرنامج في بيان، إن "غزة تواجه جوعا كارثيا، وتقرير جديد يتوقع حدوث مجاعة في حال استمرار النزاع".

وأضاف "هناك خطر حدوث مجاعة بغزة ما لم يتم توفير غذاء كاف ومياه نظيفة وخدمات طبية وصرف صحي".

وسبق أن قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل عدوانها.