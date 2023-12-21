تأجيل جديد لمشروع قرار بمجلس الأمن يخص غزة

قرر مجلس الأمن، تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن قطاع غزة.



وتم تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وكان البيت الأبيض قال، اليوم الخميس، إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت، أمس الأربعاء، إنه جرى تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات ل‍غزة حتى يوم الخميس.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، خلال الأيام القليلة الماضية،، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.