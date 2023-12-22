اعلان وفاة رهينة إسرائيلية في غزة

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن "المتوفى هو غادي حجي (73 عاما)، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا. وبالاعتماد على مصادر مختلفة للمعلومات، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية وفاة بعض الرهائن غيابيا"، وفقا لرويترز.وأضاف المنتدى في بيان أن "جثمانه لا يزال محتجزا في غزة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ولا تزال زوجته أسيرة لدى حركة حماس.وأكد البيان: "إننا نشاطر عائلة حجاي حزنها العميق".ولا تؤكد حماس عادة هذه الروايات لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للمحتجزين في القطاع مع اقتراب الحرب من أسبوعها الثاني عشر.ووفقا لإحصاء إسرائيلي رسمي، "لا يزال 129 محتجزين في قطاع غزة بعد استعادة الباقين في هدنة في نوفمبر أو في عمليات عسكرية. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 22 من الذين لا يزالون في قطاع غزة لقوا حتفهم".وقال المنتدى إن "ما بين خمس وعشر من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية. ولم يصدر أي تعليق بعد من السفارة الأمريكية".