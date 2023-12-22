ميقاتي يحدد شرطاً لتطبيق لبنان قرار 1701

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Instaglamour
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"أرقام مفزعة" تخص الواقع الصحي في غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
نتائج انتخابات
مجالس المحافظات 2023
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477115-638388581743791085.jpg
ميقاتي يحدد شرطاً لتطبيق لبنان قرار 1701
الساحة الفلسطينية
2023-12-22 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
499 مشاهدة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على إبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود مع إسرائيل بشرط انسحاب الدولة العبرية من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إنه يجب "إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني"، مضيفا: "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة".
وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله منذ أن شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً مباغتاً غير مسبوق على إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة.
وقال رئيس الحكومة لصحافيين تعليقا على التوتر الحاصل على الحدود: "الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الإسرائيلي (1949)، والقرار 1701، وكل القرارات الدولية".
وأضاف: "نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة".
وبحسب مكتب ميقاتي، فإنه يشير إلى الأراضي التي يطالب بها لبنان ولا تزال تحتلها إسرائيل منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر.
وخاضت حزب الله حرباً مدمرة عام 2006 مع إسرائيل، انتهت بصدور القرار 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل فقط بين الحدود مع إسرائيل ونهر الليطاني، على بعد حوالي 40 كم إلى شمال هذه الحدود.
وتنشط دول غربية عدة لتجنب حصول تصعيد في الوضع بين إسرائيل ولبنان، وتقترح بين الخيارات المختلفة، تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعت، الإثنين من بيروت، إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي.
وحضّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى إسرائيل حزب الله، على عدم "التسبب باتساع رقعة النزاع".
وتردّ إسرائيل على هجمات حزب الله وفصائل فلسطينية انطلاقا من الجنوب، بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.
وأدى تبادل القصف إلى مقتل أكثر من 150 شخصا من الجانب اللبناني و11 من الجانب الإسرائيلي.
وتقول حزب الله، إنها تستهدف بشكل رئيس في عملياتها اليومية أهدافا عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعة ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"إسناداً لمقاومته".
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
28.76%
02:40 | 2023-12-21
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2023-12-21
طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد
أخبار الطقس
24.45%
02:10 | 2023-12-21
طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد
02:10 | 2023-12-21
دعوة من المالية بشأن تمويلات رواتب الموظفين
محليات
23.61%
05:19 | 2023-12-21
دعوة من المالية بشأن تمويلات رواتب الموظفين
05:19 | 2023-12-21
وزارة الاتصالات تقطع الإنترنت عن مناطق غربي بغداد
محليات
23.19%
02:21 | 2023-12-22
وزارة الاتصالات تقطع الإنترنت عن مناطق غربي بغداد
02:21 | 2023-12-22
المزيد
أحدث الحلقات
Dayane & The City
أجواء ميلادية مميزة - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-22
Dayane & The City
أجواء ميلادية مميزة - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كاون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كاون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
الأكثر مشاهدة
Dayane & The City
أجواء ميلادية مميزة - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-22
Dayane & The City
أجواء ميلادية مميزة - الحلقة ٢١ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير | 2024
04:30 | 2023-12-01
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
علناً
ما بعد نتائج الانتخابات - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كاون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كاون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
Morning Live
الاخطاء الطبية ومراكز التجميل الغير مرخصة - الحلقة ١٧٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
ناس برمضان
منطقة البراكية محافظة النجف - الحلقة ١٧١ | رمضان ٢٠٢٣
04:00 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
صباحكم أحلى مع سلمى
مشاكل ادم وحواء - 21-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-21
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
بعد التحري
من المستفيد؟ حقل القيارة النفطي… منتوج اسود لعقود خاسرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
52 دقيقة
بيع المواشي في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-20
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.