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اليونيسف: 10 آلاف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في غزة
الساحة الفلسطينية
2023-12-23 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الأطفال في قطاع غزة دون سن الخامسة "يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة"، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وغير المسبوق على القطاع.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم: "في الأسابيع المقبلة، سيعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من أشد أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة، والمعروف باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية"، منبهة إلى أن خطر الموت من الجوع أصبح حقيقيا بالفعل بالنسبة للعديد من الأسر في غزة.
وعبرت المنظمة عن "قلق خاص" بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرا لاحتياجاتهم الغذائية المحددة.
ويأتي تحذير اليونيسف بعد أن خلص "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبا يواجهون الآن "جوعا حادا".
وبحسب التصنيف الدولي، يصنف جميع سكان القطاع في "حالة أزمة"، وهي "أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين".
وتتفاقم الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي رغم التنديد الدولي الواسع وتحذير وكالات الإغاثة من عدم كفاية المساعدات وخطورة الوضع الإنساني.
وتشتكي وكالات الأمم المتحدة من وجود عقبات إسرائيلية كبيرة أمام إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في القطاع المحاصر منذ 2007، حيث زاد الاحتلال بعد الحرب من تقييد التدفق المحدود أصلا للطعام والمياه والكهرباء والوقود.
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