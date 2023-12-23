الأمم المتحدة: 136 موظفا أمميا قتلوا في الحرب على غزة

وقال غوتيرش في منشور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "هو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة.. لقد اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم".وأضاف أن الطريقة التي يشن بها الكيان الإسرائيلي هذا الهجوم على غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية في ظل انعدام الأمن.ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الحديث الداعي إلى زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر فإن الكيان الإسرائيلي يواصل قصفه المكثف والعشوائي على مناطق متفرقة من غزة متجاهلا المطالب الدولية بتوفير ممرات آمنة وبيئة مناسبة لعمل وكالات الإغاثة وحماية المدنيين.