إيران تحذر إسرائيل من "رد لا تتوقعه"

وقال مسؤول إيراني، إن فكرة إنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب "ستعقّد الأوضاع وتعمّق عدم الاستقرار"، وأن طهران قالت لواشنطن صراحة "إننا لسنا إطفائي حرائق، ولا نصدر أوامر لحلفائنا في محور المقاومة"، مشيرا إلى أن عمليات حركة أنصار الله في اليمن هي "نتيجة للموقف الأميركي الداعم بالكامل لإسرائيل".وكان علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني نفى أمس السبت، الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنتها صنعاء على سفن تجارية، قائلا، إن حركة انصار الله تتصرف من تلقاء نفسها، وإن "المقاومة تمتلك أدوات قوتها، وتتصرف بناء على قراراتها وإمكاناتها".