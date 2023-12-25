اعتراف إسرائيلي بمقتل 17 جندياً في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل 17 جندياً قتلوا بغزة بين يومي الجمعة والأحد.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، إن "17 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة بين يومي الجمعة والأحد".



وتعلن الفصائل الفلسطينية عن قتل جنود إسرائيليين في القطاع بشكل شبه يومي، في حين تتأخر الاعترافات الإسرائيلية بمقتل جنود وسط تشكيك داخلي بمدى دقة الأرقام التي يعلنها الجيش الإسرائيلي.